شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمني عالي الخطورة بشأن بعض برامج «Microsoft» عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا عالي الخطورة، بشأن بعض برامج Microsoft.

حيث أصدرت Microsoft تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

• Microsoft Edge (Chromium-based)

• Microsoft Edge for iOS

و يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

• تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد

• هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks)

• تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت

• تعديل غير مصرح به

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثا عبر الموقع الإلكتروني.