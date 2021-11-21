شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمني عالي الخطورة بشأن بعض برامج «Microsoft» عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا عالي الخطورة، بشأن بعض برامج Microsoft.
حيث أصدرت Microsoft تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:
• Microsoft Edge (Chromium-based)
• Microsoft Edge for iOS
و يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
• تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد
• هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks)
• تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت
• تعديل غير مصرح به
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثا عبر الموقع الإلكتروني.