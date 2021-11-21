فتح باب القبول ببرامج الفصل التدريبي الواحد بالمعهد الصناعي الثانوي بمكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في برامج المعهد الصباحية للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ بدءًا من اليوم وينتهي في الـ 25 من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية (قبولي).

وأوضح مدير المعهد سامي بن ياسين عيسى أن هذه البرامج تسهم في تدريب أبناء الوطن وتأهيلهم لدخول سوق العمل في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص، وهو ما يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يُذكر أن البرامج المتاحة للتسجيل : إدخال البيانات ومعالجة النصوص، وتركيبات الصفائح المعدنية، وصيانة الجوالات، ومدة البرنامج فصل تدريبي واحد.

وأوضح المعهد أنه يشترط للقبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة فما فوق، وألا يكون موظفا، كما يشترط التحصين بجرعتين، وأن يكون لائقًا طبيًا.