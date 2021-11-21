مركز الإحصاء الخليجي يكشف نسبة التعافي من كورونا بدول مجلس التعاون

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، عن إحصائيات فيروس كورونا كوفيد_19 الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وتجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 بالمائة، بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,903,027 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2,527,716 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,500,110 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,549 حالة حتى يوم أمس.