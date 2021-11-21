تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تشهد أمطارًا وسحبًا رعدية ورؤية متدنية

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 4 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

سحب رعدية ممطرة

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مواقع «العلا، ينبع» بمنطقة المدينة المنورة تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تشهد المنطقة الشرقية «الأحساء، النعيرية، خريص، قرية العليا» ومنطقة الرياض «الدرعية، العاصمة الرياض، حريملاء، رماح، ضرما، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

أمطار رعدية ورياح نشطة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة تبوك «البدع، الديسه، المعظم، تبوك، تيماء، حالة عمار، ملقان، مقنا، حقل، ضبا، نيوم، شرما، الوجه، أملج» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

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