هل صانع المحتوى على «سناب» صاحب مهنة ويجب أن يخضع لقوانين المهن؟ .. خبير يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الخبير الإعلامي الدكتور مسفر الموسى، إنَّ مشاهير سناب حق لهم أن يصبحوا مشاهير، وهناك محتوى جيد وآخر سيء مثله مثل وسائل الإعلام التقليدية.

وأضاف، الموسى خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن حجم الإعلان في السوق السعودية يتجاوز المليون دولار أمريكي (4 ملايين ريال) سنويا.

وتابع، أن القنوات التقليدية وصل فيها الإعلان إلى أضعف مستوياته ودخل الإعلام الرقمي وحملات إعلانية رقمية والتجارة الإلكترونية وأمامنا الآن «بيزنيس».

وأوضح، أن سلوك من يصورون حياتهم الاجتماعية واليومية أمر مرفوض، منوها بوجود قوانين للحد من المظاهر السيئة والتجاوز كما أن التشريعات تصدر باستمرار لمواكبة وسائل التواصل الاجتماعي، منوها بوجود عقوبات وصلت إلى وقف بعض مشاهير سناب.

اقرأ أيضا:

إحالة أحد مشاهير التواصل للنيابة العامة بعد «ادعاء كاذب» نشره في حسابه