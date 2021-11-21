ما هي مدة دراسة الطلب بـ«الضمان المطور» ومهلة التسجيل؟

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السبت، إن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي السابق، فيما يستمر التسجيل حتى منتصف عام 2022م.

وأضافت الوزارة، أن الطلب في الضمان الاجتماعي المطور يجري تقييمه خلال 20 يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم الانتهاء من تقييم الاستحقاق الأولي خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وتشترط اللائحة التنفيذية لنظام الضمان االجتماعي المطور أن يكون لدى جميع المستحقين حساب بنكي من أجل الحصول على المعاش.

ووفق الوزارة، فإن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر للأسرة التي توجد في ذات المسكن، وعليه فإن المسكن هو أحد أهم أركان تعريف األسرة والذي يحتسب على أساسه الدخل والمعاش.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السبت، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، الصادر بالمرسوم الملكي.

وأكدت «الموارد البشرية»، أن النظام يهدف لتحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقه، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

وأشارت إلى أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

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