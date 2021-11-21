لحظة إنقاذ مقيم سوداني في السعودية بعد يومين من ابتلاع الصحراء سيارته... فيديو

تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ مقيم سوادني في السعودية ، بعدما علقت سيارته في الصحراء لمدة يومين وتقطعت به السبل وكاد يقضي جوعا وعطشا.

وهبّ فريق من المتطوعين للبحث عن المقيم السوداني بعد انقطاع الاتصال به منذ يومين بعدما سلك طريقا صحراويا من العاصمة الرياض إلى مدينة رابغ التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي السعودية لإيصال شحنة من العلف، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.

ولم يتمالك المواطن السوداني نفسه من الفرحة، وهو يشاهد السيارات قادمة من بعيد لإنقاذه، حتى أنه بكى من فرط السعادة، بعدما كاد يهلك في الصحراء، بعد أن غاصت سيارته في الرمال.

من جانبه، قال قائد الفريق التطوعي طلال عبد الغني إن المقيم يعمل سائق شاحنة تنقل الأعلاف من الرياض إلى مختلف مناطق المملكة، لكنه وبينما قطع 50 كيلومتر في طريقه إلى رابغ عبر الصحراء وعلى متن شاحنته 4 أطنان من الأعلاف علقت شاحنته بالرمال دون أن يتمكن من إخراجها.

وأوضح أنه لحسن الحظ وبعد مرور يوم كامل مر عليه أحد الأشخاص مصادفة، وأعطاء ماء وخبزا، وطلب منه المقيم السوداني الاتصال بجهات الإنقاذ.

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