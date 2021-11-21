الأغذية تتفوق على الأدوية في رضاء العملاء

وتوزعت العمليات حسب الفئات إذ تصدرت الأغذية 49195 تليها الأجهزة الطبية 38850 ثم الأدوية 33288 تليها مستحضرات التجميل 14515 ثم الأعلاف 2461 وأخيرًا المبيدات 383 عملية.
اتصال وارد
واستقبلت مراكز رضا العملاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء 217.087 اتصال وارد خلال عام 2020 بنسبة تغير 178 % عن عام 2019 وبلغت عمليات جائحة كورونا 76.152 واستقبلت عبر القنوات الرقمية 56.505 بنسبة تغير 625 % كما تلقت الغذاء والدواء عبر البريد الإلكتروني الموحد 19.560 بنسبة ارتفاع 247 % وانخفض الحضور الشخصي لمراكز رضا العميل إلى 14.782 بنسبة 60 % وتلقت 10.509 بلاغ من المواطنين والمقيمين بارتفاع 6 %، فيما بلغت معالجة ومتابعة الشحنات الواردة عالية الأهمية 2.187 بنسبة ارتفاع 221 % عن عام 2019.
دعم تقني
وتنوعت العمليات الواردة لمركز رضا العملاء حسب الخدمات الرئيسية وجاءت الخدمة المباشرة أولًا بواقع 79282 تليها تراخيص المنشآت بواقع 25218 ثم متطلبات استيراد وتصدير 19253 تليها تسجيل المنتجات 18404 ثم الدعم التقني 10242 تليها متابعة معاملة 8494 ثم فسخ رساليات 6549 تليها لقاء مختص 1712، وأخيرًا المواصفات 1679عملية.
اتصال مرئي
وتهدف خدمات مراكز رضا العميل الى تحفيز وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعيق المستثمر عن طريق تقديم خدمات عدة منها تخصيص مدراء علاقات ومتابعة طلبات المعاملات ومنصة رحلة العميل وخدمة أسعدنا برأيك وخدمة المرشد الإلكتروني والاتصال المرئي.
إجمالي العمليات والخدمات
396.773
اتصال وارد على مركز الاتصال 217.087
عمليات جائحة كورونا 76.152
القنوات الرقمية 56.505
البريد الإلكتروني الموحد 19.560
الحضور الشخصي لمراكز رضا العميل الى
14.782
بلاغات المواطنين والمقيمين 10.509
معالجة ومتابعة الشحنات الواردة عالية الأهمية
2.187
حجم العمليات حسب الفئات
الأغذية 49195
الأجهزة الطبية 38850
الأدوية 33288
الأعلاف 2461
مستحضرات التجميل 14515
المبيدات 383
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