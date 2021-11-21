رصد صلاحية الإطارات بالباركود

28 مخالفة فورية
رافقت «دوت الخليج»، حملة التفتيش، التي انطلقت من ساحة إدارة المرور في الأحساء، عند الساعة الثامنة صباحاً، وتوجهت إلى محال الإطارات في شارع الملك خالد في وسط الهفوف، بمشاركة 20 مندوباً يمثلون القطاعات الحكومية المشاركة في الحملة، واستمرت حتى الساعة الواحدة ظهراً، وأسفرت عن زيارة 31 منشأة، وجرى ضبط ومصادرة وإتلاف 891 إطارا غير صالح للاستخدام، وإطارين جديدين منتهيي الصلاحية، علاوة على مصادرة الإطارات المثبتة في الجنوط، وتحرير 28 مخالفات فورية لأنظمة البيع وبطاقة كفاءة الطاقة لوزارة التجارة، وتم عمل الإجراءات اللازمة، إضافة لمخالفات أخرى تم ضبطها من أمانة الأحساء.
قراءة الباركود
أوضح مندوبون في الحملة لـ«دوت الخليج»، أن جميع الإطارات، التي جرى مصادرتها في طريقها للإتلاف بالمردم البيئي التابع لأمانة الأحساء، موضحين أن آلية التفتيش التركيز على قراءة «الباركود» في الإطارات، لمعرفة مستوى الجودة، وقوة الإطار، وتاريخ الصنع، وتاريخ الصلاحية، وتحديد مستوى قوة الإطار في الرطوبة والأمطار والحرارة.
التقنيات الحديثة
ودخلت التقنيات الحديثة عبر أجهزة الاتصالات الحديثة، وأجهزة الآي باد، من خلال التطبيقات الإلكترونية المتقدمة في تحديد مستوى جودة وبيانات الإطارات، ومعرفة كافة تفاصيل الإطارات، وتسجيل وتحديد المخالفات، وقراءة الباركود في الإطار تستغرق أقل من دقيقتين.
ورصدت «دوت الخليج»، تكدس مجموعة من الإطارات المستعملة داخل كثير من المنشآت، وتخزين الإطارات مع الجنوط في أماكن خلفية ببعض المنشآت.
حملة على خدمات السيارات
891 إطارا غير صالح للاستخدام
إطارات مثبتة في الجنوط
28 مخالفات فورية لأنظمة البيع وبطاقة كفاءة الطاقة
الإطارات في طريقها للإتلاف بالمردم البيئي
آلية التفتيش
قراءة الباركود في الإطارات
معرفة مستوى الجودة
قوة الإطار
تاريخ الصنع
تاريخ الصلاحية
تحديد مستوى قوة الإطار في الرطوبة والأمطار والحرارة
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