شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جازان تُنفِّذ 161 زيارة ميدانية بمركز الشقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال الأسبوع الماضي 161 زيارة ميدانية على عربات لـ"الفود ترك" والمقاهي وسيارات "الآيسكريم" بالواجهه البحرية؛ للتأكد من امتثالهم للاشتراطات الصحية وتوفر أعلى مستويات النظافة والصحة العامة، والتقيد بالزى وتوفر الشهادات الصحية للعاملين فيها .

وأوضح رئيس بلدية الشقيق أن البلدية مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية التفتيشية على مدار الساعة بالواجهة البحرية، وذلك بالكشف اليومي على عربات “الفودترك” والمقاهي وسيارات "الآيسكريم" المتنقلة وإلزامها بتطبيق الإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووضعها في مكانها المخصص لها، وإزالة الظواهر السلبية، ومكافحة الباعة المتجولين، ومنع البسطات العشوائية المخالفة للنظام.

وأكد المهندس عطيف أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة لمنع الأنشطة غير المُرخَّصة ومكافحة الظواهر السلبية، إضافةً إلى متابعة الاشتراطات الصحية بعربات الأطعمة الغذائية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ الجهات المختصة عند وجود أي مخالفة.