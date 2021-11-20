  بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.. «الإذاعة والتلفزيون» تُكرِّم الشخصيات الإعلامية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.. «الإذاعة والتلفزيون» تُكرِّم الشخصيات الإعلامية غداً والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن هناك الكثير من الشخصيات التي خدمت الإعلام السعودي خاصة قطاع التلفزيون وتستحق التكريم والتقدير، ومسؤولية الهيئة الأساسية تكمن في تبني المواهب ودعم الكفاءات الوطنية مع تمكينها وتكريمها. وبين أن التلفزيون السعودي، مازال مستمراً في رحلة إثراءٍ للمنتج التلفزيوني عبر إطلاق الدورات البرامجية الجديدة الخاصة بالقنوات التلفزيونية لتلبية اهتمامات المتابع السعودي، مشيراً إلى أن التلفزيون السعودي وبالتعايش مع اليوم العالمي للتلفزيون يسعى لمواكبة صناعة الإعلام وتعدد وسائله.
وشدد الحارثي على اهتمام الهيئة بتطوير كوادرها البشرية وفقاً لمتطلبات الميدان الإعلامي، وسعياً لتلبية تطلعات المشاهد السعودي، وإثراء من مكنونات المجتمع وهويته الثقافية، عبر محتوى متنوع اُختِيرَ بعناية وبمعايير عالمية.