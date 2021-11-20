شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ13,906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ13,906 مخالفين، خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الحالي، فيما جرى ترحيل 11,671 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13,906 مخالفين، منهم:







6597 مخالفا لنظام الإقامة



5775 مخالفا لنظام أمن الحدود



1534 مخالفا لنظام العمل







54% يمنيو الجنسية



44% إثيوبيو الجنسية



2% جنسيات أخرى



ضبط 34 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة



ضبط 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم







78,650 رجلا



8302 امرأة



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 356 شخصا، منهم:إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86,952 وافدا مخالفا، منهم:- إحالة 73,393 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

- إحالة 2239 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

- ترحيل 11,671 مخالفا