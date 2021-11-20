شكرا لقرائتكم خبر تموجات الزحليقة العملاقة تستقطب 1500 زائر يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضاعفت فعالية «الزحليقة العملاقة» إقبال زوار موسم الرياض 2021 على «أفالانش»، إحدى مناطق «بوليفارد رياض سيتي»، حيث تزايدت الأعداد المقبلة على المنطقة عموما، وعلى الفعالية بشكل خاص، ليصل مرتادو لعبة الزحليقة وتموجاتها يوميا إلى 1500 زائر.

وتعد لعبة الزحليقة العملاقة إحدى أبرز الفعاليات في المنطقة، إذ حققت رقمَين قياسيَيْن في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأول بوصفها أطول زحليقة في العالم، والثاني باعتبارها أكثر زحليقة من حيث عدد المسارات، ويصل ارتفاعها عند أعلى نقطة فيها إلى 22.136م، ويقدر طولها بنحو 117م، وعرضها 56.5م، في حين يبلغ عدد مساراتها 24 مسارا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة وأخرى متعرجة ومموجة.

وأوضح مدير الفعالية عبدالله الغوث أن الزحليقة العملاقة نجحت في تسويق نفسها منذ افتتاحها، حيث استضافت منذ تشغيلها أكثرمن 26 ألف زائر، مشيرا إلى أنها واحدة من عدة فعاليات مميزة تستضيفها «أفالانش»، وجميعها متاحة للعائلات والأطفال والأفراد، بمناظر شتوية متنوعة وسط الجليد.

وتحتضن «أفالانش» أيضا فعالية «القبة الثلجية» الواقعة خلف الزحليقة مباشرة، وتتضمن 12 لعبة منوعة للأطفال ما بين 8 - 16 عاما، وتستقبل خلال الساعة الواحدة 200 شخص، وتبلغ مساحة القبة نحو 2300م2.

وتعد منطقة «بوليفارد رياض سيتي» واحدة من أبرز مناطق موسم الرياض 2021، وأكثرها استقطابا للزوار، لما تحويه من تنوع ترفيهي مميز، وخيارات واسعة، تمنح رواد المكان فرصة التنقل بين أرقى المقاهي والمطاعم والمتاجر العالمية.