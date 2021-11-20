شكرا لقرائتكم خبر مزارعون بجازان يجنون حصادهم السنوي من «البن الخولاني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجني المزارعون بمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان حاليا، محصولهم من «البن الخولاني» المميز بجودته الذي تبدأ تباشير قطفه من أكتوبر ويستمر حتى يناير سنويا.

ويعتني المزارعون خلال مرحلة الجني بثمار البن بقطفها ووضعها في جراب خاصة، قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف بوضع ثمار البن في أماكن مخصصة في الظل ويتم خلالها تقليب الثمار لمدة تصل لثلاثة أسابيع، حيث يساعد التجفيف ببطء الثمرة في الاحتفاظ بنكهتها لتكون جاهزة بعد جفافها، لتبدأ مرحلة أخرى في المطاحن لفصل ثمار البن عن القشور ومن ثم مرحلتي الحمص والطحن.

تطوير التنمية الريفية

يأتي ذلك في حين أنهت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان أعمال الحصر السنوية لمزارع البن وأعداد المزارعين وحجم الإنتاج السنوي الذي يشهد نموا في أعداد المزارع والمحصول كل عام نتيجة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في توسيع دائرة زراعة البن بالقطاع الجبلي بجازان من خلال برنامجها لتطوير التنمية الريفية الزراعية المستدامة واستهدافها قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن للوصول إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للمحصول، فيما اتسقت تلك الجهود مع مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن في المحافظات الجبلية ودعم المزارعين، التي قابلها اهتمام وحرص المزارعين ورغبتهم في استصلاح مدرجاتهم الزراعية والإسهام في الاقتصاد الوطني.

مبادرة أرامكو

وأسهمت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في دعم مزارعي البن بتقديم أكثر من 344,000 شتلة بن، من محطة الأبحاث الزراعية بالهيئة وتوزيعها على المزارعين منذ العام 2016 حتى نهاية العام الماضي، ضمن مبادرة أرامكو ومشروع تأهيل المدرجات الزراعية ومبادرة الهيئة لإيصال الشتلات للمزارعين.

وعزز مهرجان البن السنوي الذي احتضنه محافظة الداير بني مالك خلال السنوات الثماني الماضية من الاهتمام بزراعة البن كمنتج اقتصادي ذي قيمة، مما ساعد في التعريف بمنتج البن والتوسع في زراعته واستثمار محصوله ذي الجودة العالية.

عن مزارع البن في جازان

