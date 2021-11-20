تفتيش منشآت الأجهزة الالكترونية المنتهكة للملكية الفكرية

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يأتي ذلك امتدادا للجولات الميدانية المعتادة التي تقوم بها الفرق التفتيشية على المنشآت العامة والمحلات التجارية، وتركزت الحملة خلال مرحلتها الأولى على منشآت الالكترونيات ومنافذ بيع أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها وأجهزة البث الفضائي والتسجيلات ومراكز النسخ والتصوير، لرصد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية التي تتم في مزاولة نشاطها.
وأكدت الهيئة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، وتتيح الهيئة السعودية للملكية الفكرية قنوات التواصل مع المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.
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