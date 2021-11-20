إيقاف مقيم يخفي 7225 قرصا طبيا في إطار مركبته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان مقيما من الجنسية المصرية أخفى 7225 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، داخل الإطار الاحتياطي لمركبته. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس أن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر ضبطت 7225 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم من الجنسية المصرية، مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبته، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لجهة الاختصاص.



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