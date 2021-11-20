إحباط تهريب 24 كجم حشيش بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب 24 كجم من الحشيش، والقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية تورطوا في تهريبها. وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، في بيانه أمس أن دوريات الأفواج الأمنية بالمنطقة أحبطت تهريب 24 كجم من الحشيش، والقبض على مهربيها، وهم 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.



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