شكرا لقرائتكم خبر ورشة لبرنامج الزائر السري بصحة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ورشة عمل بعنوان «الزائر السري»، وذلك في قاعة التدريب بمديرية الشؤون الصحية. وتهدف الورشة إلى تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمريض والمراجع، من خلال الزيارات الميدانية للزائر السري للمنشأة، والذي يعد عين المسؤول لتقديم صورة وافية عن جودة الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت، وتقييم مستوى الأداء، وتقييم نقاط القوة والضعف وفرص التحسين ومدى تطور الأداء دوريا على مستوى مرافق وخدمات وزارة الصحة.



كانت هذه تفاصيل خبر ورشة لبرنامج الزائر السري بصحة حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.