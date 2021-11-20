شكرا لقرائتكم خبر الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في «توكلنا» إلى محصن أكمل جرعات لقاح كورونا أولا.
من جهة ثانية وقعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مذكرة تفاهم مع وقف قدوتي الخيري للتعليم والتدريب على القيم الإسلامية، وذلك بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، ورئيس مجلس إدارة وقف قدوتي الخيري للتعليم والتدريب على القيم الإسلامية الدكتور أحمد الغامدي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والتدريبية بوقف قدوتي الخيري للتعليم والتدريب على القيم الإسلامية وتبادل الخبرات والإمكانات بين الوقف والوكالة، كذلك المشاركة بين الوكالة والوقف في برامج التدريب والعمل التطوعي التي تحقق أهداف الجهتين.
وأكد الدكتور محمد الخضيري أن توقيع المذكرة جاء إيمانا بالرسالة التي تؤديها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في خدمة قاصدي المسجد النبوي وترسيخ مبدأ القدوة لدى جميع العاملين في المسجد النبوي، والدور الرائد للوقف في تقديم عدد من البرامج الاجتماعية والتدريبية والتطوعية لبناء قدوات وقيادات مؤثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.