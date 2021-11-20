شكرا لقرائتكم خبر الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوما من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- عبر تطبيقي (اعتمرنا- توكلنا).

وشددت على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في «توكلنا» إلى محصن أكمل جرعات لقاح كورونا أولا.

من جهة ثانية وقعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مذكرة تفاهم مع وقف قدوتي الخيري للتعليم والتدريب على القيم الإسلامية، وذلك بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، ورئيس مجلس إدارة وقف قدوتي الخيري للتعليم والتدريب على القيم الإسلامية الدكتور أحمد الغامدي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والتدريبية بوقف قدوتي الخيري للتعليم والتدريب على القيم الإسلامية وتبادل الخبرات والإمكانات بين الوقف والوكالة، كذلك المشاركة بين الوكالة والوقف في برامج التدريب والعمل التطوعي التي تحقق أهداف الجهتين.

وأكد الدكتور محمد الخضيري أن توقيع المذكرة جاء إيمانا بالرسالة التي تؤديها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في خدمة قاصدي المسجد النبوي وترسيخ مبدأ القدوة لدى جميع العاملين في المسجد النبوي، والدور الرائد للوقف في تقديم عدد من البرامج الاجتماعية والتدريبية والتطوعية لبناء قدوات وقيادات مؤثرة.