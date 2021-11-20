تمارين سيبرانية للمختصين في تقنية المعلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، تمارين سيبرانية في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من المختصين في تقنية المعلومات والأمن السيبراني من عدد من الجهات الحكومية والحيوية في المملكة. واشتملت التمارين على تقييم قدرات الجهات على تنفيذ الإجراءات وتطبيق الضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك تطوير قدراتها على الصمود أثناء التهديدات السيبرانية، وتقييم ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية والاستجابة لها، وتقليل الأضرار الناتجة عنها.



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