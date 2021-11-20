تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 37 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 31 إصابة مؤكدة، وشفاء 37 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 47 حالة. وبينت الإحصائية أنه سجلت حالة وفاة واحدة فقط، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.





إجمالي الإصابات 549,443



حالات التعافي 538,542



إجمالي الوفيات 8823



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