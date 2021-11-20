للتخييم والكشته الآمنة.. نصائح وتوصيات ومحاذير

الرياض - محمد عبدالله - مع حلول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يلجأ الكثير من المواطنين إلى قضاء إجازاتهم داخل المملكة للاستمتاع بالأجواء الرائعة والكشته والتخييم في البراري والمنطق الصحراوية بسحرها وجمالها.

وينصح خبراء السياحة الصحراوية بضرورة توفر عدة اشتراطات قبل وأثناء "التخييم" بهدف قضاء رحلة سعيدة وتفادي أي مخاطر.

ويجب اختيار نوع "الخيام" من التي تكون سهلة الفك والتركيب، مع تجهيز شنطة الوجبات والمشروبات، مع التأكد من أخذ كميات مناسبة من مياه الشرب.

كما يجب توفر كشافات وأضواء تعمل بالطاقة وتحقق من شحنها جيداً، ووجود مصدر طاقة إضافي لشحن الهواتف الجوالة، بالإضافة إلى وجود موقد للنيران وحطب، وأدوات الشواء.

كما يفضل اصطحاب بخاخ للحشرات والبعوض، وكذلك شنطة الإسعافات الأولية، مع مناديل معقمة، بالإضافة إلى التحقق من توافر الوقود وسلامة السيارة الخاصة حال السفر بها.

ويؤكد الخبراء أيضا على عدم حرق أي نوع من النفايات في أماكن التخييم، والتخلص منها بالطرق التي تحافظ على البيئة، مع ترك مسافة لا تقل عن 200 متراً بين كل مخيم والآخر، وعدم استخدام أي مكبرات صوت في أماكن التخييم.

كما يفضل وجود شخص على الأقل يستطيع التعامل مع الحالات الطارئة، والتنبيه على عدم اصطحاب الأسلحة في أماكن التخييم، ومنع اصطحاب الحيوانات الأليفة.

ومن ضمن إجراءات السلامة كذلك مشاركة موقع المخيم الذي ستتجه إليه مع أحد أصدقائك وأخبره بالموعد الذي ستعود فيه، مع تجنيب وضع المخيمات داخل الأودية وقت هطول الأمطار، وإشعال النار بعيدا عن الخيام في الاتجاه المعاكس للهواء.

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