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متحدث «الصحة» يكشف الأحد مستجدات لقاح كورونا بالمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس في المملكة.

ووفق ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر «تويتر»، يتناول العبدالعالي خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للوباء، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات الصحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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