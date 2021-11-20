متحدث «الصحة» يكشف الأحد مستجدات لقاح كورونا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

ووفق ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر «تويتر»، يتناول العبدالعالي خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للوباء، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات الصحية.

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