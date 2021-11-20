«غيلانة».. قصة طريق للموت تكشف عن 55 حادثًا وأمر بالغلق دون تنفيذ

الرياض - محمد عبدالله - كشف تقرير بشأن طريق «غيلانة» الممتد بين «النعيرية والرياض»، عن مآسٍ وحوادث وصلت إلى 55 حادثًا.

ووفق التقرير الذي بثته قناة الإخبارية، فإن الطريق الموصوف بـ«طريق الموت»، هو أحد الطرق الخاصة الذي شقته إحدى المؤسسات من دون تنسيق مع وزارة النقل.

وصدر أمر حكومي إلى مؤسسة تحلية المياه بإغلاق الطريق، ورغم مخاطر الطريق والأمر المشار إليه، فإن الطريق لا زال سالكًا.

وقال نايف (أحد العمال المكلفين بإغلاق الطريق)، إن الأخبار تردني عن حالات وفاة جراء الحوادث على الطريق، ورغم منع عبور الطريق يحاول بعض قائدي المركبات الالتفاف من مواقع جانبية واستخدام الطريق.

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