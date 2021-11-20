تعميم من «التعليم» بشأن مواد الهوية الوطنية.. ومصادر «عاجل» تكشف عن التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن مواد الهوية الوطنية.

وقالت مصادر «عاجل» إن المشرف العام على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي أصدر قرارًا بشأن تخصيص مقاعد إشرافية لمكاتب التعليم العالمي والأجنبي للإشراف على مواد الهوية الوطنية (التربية الإسلامية واللغة العربية، والعلوم الاجتماعية والوطنية).

وأكدت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم أكدت على معلمي المواد أعلاه (الذين تنطبق عليهم ضوابط الترشيح الواردة في التعميم المرفق) الراغبين في الترشح الدخول على رمز الاستجابة السريع، واستكمال بياناته بكل دقة وعناية، ورفعها في موعد نهايته يوم الإثنين 17 – 4 – 1443 هـ.

وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد الأسماء التي لديها خطأ في تعبية البيانات، أو لم تستوف معلوماتها ومرفقاتها كاملة.

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