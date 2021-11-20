حالة مطرية جديدة على المملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا وموعد تساقط الثلوج

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص بالطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، إن أجواء المملكة، ستشهد حالة مطرية جديدة.

وأضاف قازنلي بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن الحالة الجوية ستكون محملة بأخبار سارة بهطول الأمطار وزخات البرد، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بعودة الرياح الشمالية الباردة.

وحول المواقع الأشد انخفاضا قال قازنلي، إن «طريف والقريات» سجلتا أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مؤية ومن المتوقع أن تقل درجات الحرارة إلى مادون الصفر درجة مئوية.

وبشأن موعد تساقط الثلوج قال المختص بالطقس، إن تساقط الثلوج يبدأ على جبل اللوز والمرتفعات شمال المملكة في آخر فصل الشتاء.

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