هل يستمر الصرف للمستفيدين على النظام القديم بعد «الضمان المطور»؟.. الموارد البشرية توضح

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد آل حماد المجالات المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي المطور، وموقف صرف المعاش للمستفيدين من النظام القديم.

وقال آل حماد، بمداخلة لـ «الإخبارية»، إن التسجيل للمستفيدين ينطلق اليوم السبت، إن المستفيدين من النظام القديم، لا حاجة لهم للاستعجال في التسجيل للمنصة الجديدة؛ مشيرًا إلى أهناك مدة تصل إلى 6 أشهر للتسجيل، مع استمرار صرف المعاشات المخصصة لهم شهريًّا حتى الانتقال إلى النظام المطور.

وأكد متحدث «الموارد البشرية» أن نظام الضمان الاجتماعي يحمل إيجابيات كثيرة؛ سعيًا لشمول فئات لم تكن مشمولة بالنظام القديم، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المشمولة به.

وأضاف أن النظام يتضمن شمول حقوق الأبناء من ناحية التعليم والخدمات الصحية التي يستحقونها، فضلًا عن «التمكين» وأهمية قدرة الفرد على العمل والانخراط في فرص وظيفية أو لتنمية المهارات أو ريادة الأعمال.

اقرأ أيضًا:

ما الاستحقاق في «الضمان المطور»؟.. الموارد البشرية توضح وتكشف الاستثناءات