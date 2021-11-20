ما الاستحقاق في «الضمان المطور»؟.. الموارد البشرية توضح وتكشف الاستثناءات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن المعايير والشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، والمعروفة بـ«الاستحقاق».

وقالت الوزارة، إنَّ شروط الاستحقاق تتضمن استفادة «كل مستحق سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة».

المستثنون من شرط الجنسية

يستثني من «شروط الجنسية» للحصول على الاستحقاق الفئات التالية:

زوجة السعودي، ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، على أن تقيم المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة مع توافر «إقامة سارية المفعول».

أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير السعودي، على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة مع توفر «إقامة» سارية المفعول، وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي.

الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، على أن «بطاقة التنقل» سارية المفعول.

أهداف النظام

تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقه.

ضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

موافقة التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب.

ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030.

تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

استهداف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية.

تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

مراعاة أهمية الوقاية الصحية لأفراد الأسر المستحقة للضمان.

توفير إجراءات تشمل: «الفحص الطبي المطلوب إلزاميًا طوال فترة تلقي المعاش، إكمال تطعيمات الأطفال التابعين كشرط في الحصول على الضمان».

وضع عقوبات على الأسر التي لا تلتزم بالفحوصات المطلوبة أو التطعيمات.

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