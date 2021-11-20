«حماية المستهلك» توضح آلية تقييم مواقع الشراء تجنبًا للاحتيال

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير إدارة الاتصال بجمعية حماية المستهلك محمد الأحمري، إنَّ ممارسات الاحتيال المالي يتم ضبطها داخليًّا بشكل مستمر، من قبل الجهود الرقابية للجهات الحكومية أو من خلال بلاغات المستهلكين.

وأضاف «الأحمري» بمداخلة لقناة «الإخبارية» أن ممارسة الاحتيال المالي خارج المملكة؛ يمكن ضبطها من خلال المستهلك نفسه باستخدامه لأسلوب شراء آمن وذكي والتأكد من سلامة الموقع الإلكتروني ومراجعة التقييمات وزيارة «موقع سكام» التابع لجمعية حماية المستهلك عبر الرابط اضغط هنا:

ونصح الأحمري المستهلكين عند الشراء من المواقع الإلكترونية، بالاطلاع على المواد المتعلقة بالاحتيال المالي ومشاركتها على مستوى الأسر والأصدقاء والأقارب واتخاذ أساليب شراء توعوية بالمحافظة على المعلومات الخاصة وعدم مشاركتها بأي جهة وعدم تزويد الموقع الإلكتروني بأي معلومات بنكية.

وحال موقف ضحايا الاحتيال المالي من استرداد أمولهم إذا كان المحتال من خارج المملكة، قال الأحمري: إن المستهلك حال وقوعه في احتيال مالي يتم تقديم الشكوى إلى الجهات الأمنية ولديها أساليبها في ذلك.

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