مستشفى الملك فهد بجازان يحصد المركز الأول في إيصال الأدوية لمنازل المرضى

الرياض - محمد عبدالله - حقق مستشفى الملك فهد المركزي بجازان (ممثلاً بقسم الصيدلية) المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة على مدار ثلاثة أشهر «يونيو ويوليو واغسطس» في خدمة البريد الدوائي بإيصال الأدوية لمنازل المرضى بالتعاون مع البريد السعودي «سبل».

وخلال شهر يونيو تم إيصال عدد 4814 شحنة، وكذلك 3204 شحنة خلال شهر يوليو بالإضافة إلى عدد 4310 شحنة دوائية خلال شهر أغسطس. وبلغ عدد الشحنات الدوائية المرسلة لمنازل المرضى منذ بداية عام 2021م حتى نهاية شهر أغسطس 34,671 شحنة.

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