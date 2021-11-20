متخصص: 5 أسباب لارتفاع أسعار السيارات بالمملكة مقارنة بنظيرتها عالميًا

الرياض - محمد عبدالله - عدّد المتخصص بمجال السيارات عبدالرحمن الخالدي، أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية مقارنة بدول العالم.

وقال الخالدي، بمداخلة لقناة «إم بي سي» أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات تعود إلى التالي:

وجود أزمة عالمية بخصوص خدمات النقل والشحن التي تضاعف سعرها.

ظهور أزمة «أشباه الموصلات» التي وصلت إلى غلق بعض المصانع بشكل مؤقت بعد تقليل الإنتاج.

تزايد معدل الطلب عن العرض؛ سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة.

زيادة أسعار المعارض عن أسعار الوكالات التي لم يعد لديها مخزون للعرض.

محاولة القائمين على الوكالات رفع هامش الربح لتعويض الخسائر.

اقرأ أيضا:

معرض السيارات بموسم الرياض يحقق مبيعات 15 مليون ريال خلال ساعات