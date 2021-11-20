بينهم مواطن تباهى بحيازة المخدرات وآخرون سلبوا عمالة.. 27 متهمًا في قبضة الأمن العام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام، اليوم السبت، القبض على 27 متهما بين مواطنين ومقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم متنوعة.

وقال الأمن العام، في مقطع بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية سرق لوحات مركبة ووضعها على أخرى مملوكة لمقيم خارج المملكة من الجنسية اليمنية وارتكب بها مخالفات مرورية متعددة.

وأشار إلى إلقاء القبض على 14 مقيما من الجنسية البنجلاديشية والباكستانية، والهندية، و5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة كيابل وقواطع كهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبان تحت الإنشاء.

وضبط مواطن بتباهى بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية سرقوا 22 مركبة واستخدموها في سلب العمالة، بالإضافة إلى مقيم من الجنسية الأردنية سطا على محال تجارية.

كما تم ضبط مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة متغيب عن العمل وقام بتمكين آخر من جنسيته (خارج المملكة) من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمي تطبيقات الألعاب الإلكترونية بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة وتواصل بها مع ضحاياه.

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