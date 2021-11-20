استشاري من داخل غرفة العمليات يحذر من الفشل الكبدي ويكشف عن أرقام صادمة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور منصور توفيق، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء، إن مدة ووقت العملية في زراعة الكبد، من 6 لـ10 ساعات.

وأضاف لبرنامج "من السعودية" على قناة السعودية "نحرص على عمل العملية بشكل متوالي، ونحن الآن في غرفة العمليات، وهناك مريضة على الطاولة، تتبرع لوجه الله لمريض آخر، والمريض الآخر أحد أقاربه سيتبرع لطفل غدا".

وتابع "هناك وعي بأهمية التبرع لكن الحاجة أكثر للتبرع خاصة في أمراض الكبد، فهناك قوائم انتظار في الكلى بها قرابة 20 ألف، وقوائم الانتظار في الكبد أقل، لكن مشكلة الفشل الكبدي إنه قاتل، والكبد يحتاج فعلا زراعة بشكل سريع".

أما عن الأولوية في إجراء عمليات زراعة الكبد فقال إنها حسب حالة المريض وحالة الكبد، مؤكدا أن تدهور حالة الكبد تستدعي سرعة إجراء زراعة الكبد بشكل عاجل.

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