النيابة تحدد عقوبة الحصول على معاش الضمان دون حق أو عدم صرفه على التابعين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة أنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، أو عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة، ضمانًا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة يعاقب بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال، والسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضافت النيابة العامة "أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقب بغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال والسجن مدة تصل إلى سنة، والحكم على من تثبت إدانته برد المال.

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