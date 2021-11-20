شكرا لقرائتكم خبر تخصيص الدور الأول بالمسجد الحرام لطواف غير المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت قوات أمن الحج والعمرة الدور الأول للطواف لغير المعتمرين، وتعتزم إضافة أيقونة طواف في تطبيقي «اعتمرنا» و»توكلنا» لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه سيتاح الطواف في غير أوقات الصلوات في الفترة الصباحية والمسائية.

من جهة ثانية كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام الأعمال الإنشائية لست منارات بالمسجد الحرام، والإنجاز يصل إلى 90%.

إلى ذلك أنهت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المرحلة الأولى لنموذج الخدمات والإحصاءات والقياس عبر نموذج يهتم بحصر الخدمات بالرئاسة وتوصيفها، ووضع مؤشرات أداء لكل خدمة وربطها بالأهداف والمؤشرات الاستراتيجية وتحديد الخدمات ذات العلاقة ببعضها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس المسعودي، أنه عقد خلال هذه المرحلة عدد من حلقات النقاش والدورات التعريفية للنموذج استفاد منها عدد من الوكالات، إضافة إلى الزيارات الميدانية لتقديم الدعم المعلوماتي، مبينا أن هذه الجهود تأتي سعيا للتطوير المستمر في منظومة العمل.

من أعمال إدارة الإحصاء

