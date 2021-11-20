شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث تعزيز التعاون مع وزير الخارجية السويسري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معالي نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.

وتم بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها على الأصعدة كافة بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد ، وسفير الاتحاد السويسري لدى المملكة أندريه شالر.