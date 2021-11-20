وزارات المملكة تسابق الزمن لتحقيق منجزات رؤية 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتوت رؤية المملكة 2030 على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات قياس الأداء، والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور، يشترك في تنفيذها القطاع العام والخاص وغير الربحي، لتسهم في مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على أصعدة عدة، وبهمة عالية وطموح متقد، ويحركها وقود الإصرار والتفاني وثقة القيادة في همة الشعب وأجهزة الدولة، عبر منظومة متكاملة من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة.

تواصلت «مكة» مع 23 وزارة لرصد منجزات الرؤية ردت منها 5 وزارات:

منجزات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل رؤية 2030

المجال: القدرات الرقمية

المنجزات:



ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 7% إلى 23%

زيادة نسبة توطين القوى العاملة في القطاع من 36% إلى 52%

ارتفاع عدد الوظائف في القطاع من 250 ألفا إلى 300 ألف بفارق 50 ألفا

زيادة عدد الكوادر السعودية المستفيدة من البرامج من 5 آلاف إلى 25 ألفا بفارق 20 ألف مستفيد

قفز مؤشر ترتيب السعودية عالميا في المهارات الرقمية من المرتبة الـ26 للمرتبة الـ9

استفادة أكثر من 13 مليون طالب وطالبة من منصات الوعي الرقمي

تسجيل أكثر من 144 ألف متطوعة ومتطوع في مبادرة العطاء الرقمي

استفادة أكثر من 4 ملايين ناشىء وناشئة من برامج تعزيز المهارات الرقمية

المجال: ريادة الأعمال الرقمية

المنجزات:

ارتفاع مؤشر صفقات الشركات الناشئة من 19 إلى 130 بفارق 111 صفقة

زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة من 186 مليونا إلى 807 ملايين بفارق 621 مليون ريال

إنشاء 14 معملا للابتكار الرقمي

تقديم 60 نموذج ريادة أعمال رقميا

دعم 4000 رائد أعمال رقمي

إطلاق 5 مسرعات أعمال رقمية

المجال: الاتصالات والبنية الرقمية

المنجزات:

صعود مؤشر ترتيب السعودية في سرعات الإنترنت من المرتبة الـ107 للمرتبة الـ7 عالميا

زيادة تحرير الطيف الترددي من 260 ميجاهرتز إلى 1110 ميجاهرتز بفارق 850 ميجاهرتز

ارتفاع تغطية شبكة الألياف الضوئية من 1.2 مليون إلى 3.5 ملايين بفارق 2.3 مليون منزل

زيادة سرعات الثابت من أكثر من 31 ميجابت/ ثانية إلى أكثر من 79 ميجابت/ ثانية، بفارق أكثر من ٤٨ ميجابت/ ثانية

ارتفاع تغطية النطاق العريض المحمول للجيل الرابع من 86% إلى 94% بزيادة 8%

ارتفاع تغطية النطاق العريض اللاسلكي في القرى والهجر من 3% إلى 73% بفارق 70%

المجال: سوق تقنية المعلومات

المنجزات:

مضاعفة عدد شركات تقنية المعلومات الدولية في السعودية من 20 إلى 40 بفارق 20 مكتبا

زيادة عدد الشركات المحلية بعائد أكثر من 750 مليون ريال من 5 إلى 6 شركات

ارتفاع عدد شركات الحوسبة السحابية العالمية الكبرى المستثمرة في السعودية من 1 إلى 3 شركات

زيادة حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية من 39 إلى 64 بفارق 25 سوقا

ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي من 3.2% إلى 3.6% بفارق 0.4%

منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ظل رؤية 2030:

تدشين البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالتعاون مع المعهد العالمي «CIPD»، بهدف:



تدريب موظفي الموارد البشرية وقياداتها وتأهيلهم

تدريب أكثر من 370 قياديا في إدارات الموارد البشرية

العمل على تشجيع أنماط عمل حديثة تناسب فئات المجتمع كافة، عبر:

تدشين (منصة العمل مرن – منصة العمل عن بعد- منصة العمل الحر)

إطلاق المنصة الرقمية (مسار) لإدارة وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام، واستفادة 486 جهة و1.5 مليون فرد منها

إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، للوصول إلى سوق عمل ممكن وجاذب للجميع

توثيق ورقمنة عقود العمل لضمان التزام أصحاب الأعمال برفع وتحديث معلومات عقود العمل الخاصة بموظفي القطاع الخاص

إطلاق نظام حماية الأجور الالكتروني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المفتقرة للنظام الإداري، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

إطلاق برنامج العقد الالكتروني الموحد لاستقدام العمالة المنزلية لضمان حقوق جميع الأطراف

إطلاق خدمة للتسوية الودية عن بعد، بهدف حل الخلافات العمالية

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، لتبلغ حصتها في سوق العمل 31.8 % في 2020 عبر عدد من المبادرات والممكنات، مثل:

برنامج «قرة» لتوفير خدمات رعاية الأطفال للأمهات العاملات

برنامج «وصول» لدعم وتسهيل نقل المرأة العاملة

العمل على تمكين النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة، عبر:

التدريب في برامج معتمدة

تدشين المنصة الوطنية للقيادات النسائية «قياديات» لجمع بيانات القيادات الوطنية النسائية وتسهيل الوصول

تدريب وتمكين 1000 قيادية حتى نهاية عام 2020

إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لدعم وتدريب وتأهيل الأسر المنتجة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد

حققت مبيعات الأسر المنتجة 8.856.50 ملايين

بلغ عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية 67,926 مستفيدا

إقرار نظام العمل التطوعي وإطلاق منصة العمل التطوعي

أسهم في وصول عدد المتطوعين في المملكة إلى 409 آلاف متطوع

تدشين منصة (وقفي) للتمويل الجماعي وتعزيز دور القطاع غير الربحي

إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) بهدف حوكمة التبرعات وتنظيمها داخل المملكة

المساهمة في برامج تحقيق الرؤية عبر تنفيذ 94 مبادرة في:

التحول الوطني

الاستدامة المالية

الإسكان

تطوير القطاع المالي

جودة الحياة

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

منجزات وزارة التجارة في ظل رؤية 2030:

إطلاق 40 مبادرة تتضمن 1000 مشروع مرتبط بهذه المبادرات، لتحقيق رؤية 2030

تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري، عبر:

- اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري الكترونيا

- تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة

- أتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم الكترونيا إلى 97%

- التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل

إطلاق مبادرات عدة، أبرزها:

- إنشاء المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

- إنشاء المركز الوطني للتنافسية

- إنشاء بنك المنشآت وتطوير الحلول التمويلية بكامل مساراتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

- إطلاق برنامج سلامة المنتجات

- تمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر

- دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- تطوير ونشر ثقافة وفكر العمل الحر ومبادئ ريادة الأعمال

- إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة

- رفع رأس المال ودعم التحول لبرنامج كفالة

- التحول الرقمي لمنظومة التجارة



توجت بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين 5,000 مشاركة حكومية عربية

حققت جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة «أسس شركتك» التي تمكن من التأسيس الالكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات

أسهمت في تحقيق السعودية لقفزة نوعية بـ 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري لتصل للمرتبة الـ38 عالميا، والمرتبة الـ 3 عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي

أسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الالكترونية بحسب برنامج (يسر) للتعاملات الالكترونية

منحت شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، كأول جهة حكومية في السعودية، وضمن 4 جهات حكومية حول العالم

منحتها منظمة الأيزو ISO الدولية، 6 شهادات دولية لإكمالها بنجاح تطبيق كافة المعايير القياسية في الأنظمة الإدارية التالية: - نظام إدارة الجودة ISO 9001

- نظام إدارة المعرفة ISO 30401

- نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001

- نظام إدارة الأمن BS 16000

- نظام المواصفة الإرشادية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000

- نظام إدارة البيئة ISO 14001

منجزات وزارة الحرس الوطني في ظل رؤية 2030



برنامج تطوير الوزارة يهدف إلى تحقيق التميز التنظيمي والتنمية المستدامة للاستعداد العسكري والطبي للوزارة، عبر:

توطين الصناعات العسكرية، بنسبة 50 % بحلول عام 2030، بهدف:

- تطوير ودعم منظومة الصناعات العسكرية

- تعزيز القدرات العسكرية

- استثمار مكامن القوة لرفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وإثراء اقتصادها

- رفع كفاءة الإنفاق داخل الوزارة

تطوير خدمات الوزارة الرقمية، بهدف:

- تحقيق مستوى متميز ومتكامل من الخدمات

- ضمان جودة الأعمال وكفاءتها ضمن مشروع استراتيجية تقنية المعلومات والاتصال تبنيا لمفهوم التحول الرقمي الحكومي لرؤية 2030

- تحقيق التكامل مع المنظومة الصحية في السعودية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية



إطلاق مبادرة «المكاسب السريعة» كنتاج لمقترحات القادة والمشاريع الاستراتيجية والمقارنات المعيارية، والتي تهدف لتقديم الحلول وتعزيز الفاعلية التشغيلية للوزارة

إطلاق مبادرة «تطوير القادة» بهدف تفعيل مسيرة التطوير، ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لقادة الوزارة العسكريين والمدنيين

منجزات وزارة البيئة والمياه والزراعة في ظل رؤية 2030:

استكملت 18 مبادرة قائمة واستحدثت 14 مبادرة في مجال البيئة

استكملت 18 مبادرة قائمة واستحدثت مبادرة جديدة في مجال المياه

استكملت 22 مبادرة قائمة واستحدثت مبادرة جديدة في مجال الزراعة

بلغ عدد مشاريع البيئة التابعة للرؤية 98 مشروعا قائما و44 مشروعا مستحدثا

وصل عدد مشاريع المياه التابعة للرؤية 806 مشاريع قائمة و18 مشروعا مستحدثا

بلغ عدد مشاريع الزراعة التابعة للرؤية 303 مشاريع قائمة، ومشروعا مستحدثا

نفذت 10 مشاريع تابعة للرؤية في مجال البيئة

أنجزت 392 مشروعا تابعا للرؤية في مجال المياه

حققت 125 مشروعا تابعا للرؤية في مجال الزراعةالمشاريع المتبقية وزمن انتهائها:

مشاريع البيئة:

30 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2021

4 مشاريع مستحدثة يتوقع انتهاؤها في 2021

26 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2022

6 مشاريع مستحدثة يتوقع انتهاؤها في 2022

19 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2023

9 مشاريع مستحدثة يتوقع انتهاؤها في 2023

12 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2024

9 مشاريع مستحدثة يتوقع انتهاؤها 2024

مشروع قائم يتوقع انتهاؤه في 2025

16 مشروعا مستحدثا يتوقع انتهاؤها في 2025

مشاريع المياه:

256 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2021

114 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2022

28 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2023

مشروع مستحدث يتوقع انتهاؤه في 2023

12 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2024

9 مشاريع مستحدثة يتوقع انتهاؤها في 2024

4 مشاريع قائمة يتوقع انتهاؤها في 2025

8 مشاريع مستحدثة يتوقع انتهاؤها في 2025

مشاريع الزراعة:

65 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2021

59 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2022

31 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2023

23 مشروعا قائما يتوقع انتهاؤها في 2024

مشروع مستحدث يتوقع انتهاؤه في 2024

ليبلغ مجموع عدد مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة 743 مشروعا تابعا لرؤية 2030.