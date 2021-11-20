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«الصحة» تعلن إعطاء أكثر من 47 مليون جرعة لقاح وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، إعطاء أكثر من 47 مليون جرعة من لقاح (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ووجهت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة للمواطنين والمقيمين، قائلة: «خذ الخطوة.. خذ اللقاح، وسجل الآن عبر تطبيق صحتي».

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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