بالفيديو.. مسؤول يكشف عن أبرز مخالفات محطات الوقود وطرق التعامل معها

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير عام التراخيص في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محمد التركي، إن المستثمرين في المحطات ملزمون بتوفير الوقود بجميع أنواعه.

وأضاف التركي، في مداخلة لقناة «الإخبارية»، أن الوزارة ستنذر مشغل المحطات لمدة أسبوعين قبل إصدار المخالفة، كما تباشر متابعة جميع المنشآت التجارة التي تقع تحت إشرافها.

وأكمل أن الوزارة حريصة على تلبية احتياجات المستفيدين من المواطنين والمقيمين، وقد اعتمدت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية ومن ضمن بنودها «توفير جميع أنواع الوقود»، وسيتم التطبيق مع نهاية الربع الأول للعام القادم.

وأردف التركي أن الوزارة تنذر المشغل للمحطة لمدة أسبوعين لتصحيح المخالفة وتطبيقها حال عدم الامتثال؛ لأن جميع مشغلي المحطات ملزمين بتوفير احتياجات المستهلك بموجب الرخصة الحاصل عليها مشغل المحطة.

وأشار إلى أن المستثمر يمكنه تحديد الكمية المناسبة من نوع الوقود وفق الاستهلاك المستهدف بالمحطة، فيما تباشر الوزارة عبر مفتشيها جولاتها على مختلف المحطات والبلاغات الواردة بهذا الشأن.

وبشأن أبرز مخالفات المحطات قال التركي: إن المخالفات بمحطات الوقود تختلف حسب نوع وخدمات وحجم المحطة التي تعد مركزًا متكاملًا يضم مطاعم ومقاهي وخدمات سيارات، وتتصدر المخالفات التي يتم رصدها: «عدم عمل الشاشة المخصصة للأسعار وتدني مستويات النظافة بدورات المياه والمسجد وعدم توفر بنزين 95».

وأشار إلى أن صاحب المخالفة ملزم بتصحيحها وقد يصل الأمر إلى إغلاق المحطة حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أن الفوترة الإلكترونية أمر إلزامي على محطات الوقود بتوفير نقاط البيع كمتطلب أساسي للحصول على الرخصة وتشغيل المحطة.

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