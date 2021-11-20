أستاذ تاريخ في جامعة السوربون يزور نجران.. شاهد ماذا قال؟

الرياض - محمد عبدالله - زار أستاذ تاريخ في جامعة السوربون، منطقة نجران لكتابة دراسة حديثة عن الآثار والنقوش الصخرية للحضارات القديمة في المدينة.

وقال د. فيليب باتريات أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة السوربون، إن هذه هي زيارتي الأولى لنجران، مشيرًا إلى أنه اكتشف أن المدينة جميلة ولها سمعة جيدة وقديمة في فرنسا فيما يتعلق بذكرى الأخدود والآثار والنقوش.

وأضاف باتريات "لدي مشروع مقالة بالإنجليزية تلخص التاريخ الحديثة لمدينة نجران، واكتشفت مجتمع لا يزال يعيش على تراث دائم".

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