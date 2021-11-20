توقف صرف رواتب أطباء بإحدى المناطق.. و«الموارد البشرية» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، بلاغًا بشأن عمل أطباء بدون رواتب.

وقال مقدم البلاغ، إن مجموعة من الأطباء يعلمون بأحد المناطق من دون عقود أو رواتب منذ شهرين.

وردت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن المستفيد بتلك الحالة يمكنه رفع بلاغ كالتالي:

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يذكر أن نظام حماية الأجور، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يعد إحدى برامجها التي تستهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة،

يرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وتلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة.

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