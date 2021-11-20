أخصائي نفسي يكشف عن استقبال عيادته مشاهير للعلاج.. لهذه الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - أكد الاختصاصي النفسي د.وليد الزهراني أنه استقبلت عيادته حالات لبعض المشاهير لجؤوا للظهور في منصات التواصل الاجتماعي بسبب شعورهم بانعدام القيمة الاجتماعية.

وأضاف الزهراني، لـ"نشرة النهار": "إن هوس الشهرة أصبح ناقوس خطر ويؤثر على النشء والمجتمع وسلوكيات الأطفال والشباب".

وأضاف أن البعض لديه مشكلة وقد يعاني بالشعور بالنقص، والبعض قد يلجأ لهذه المواقع لإظهار شخصية أخرى غير شخصيته الحقيقة".

وقال إن البعض قد يصل لمرحلة إنه يستهزئ بنفسه أمام الناس من أجل جذب الزيارات وزيادة عدد المتابعين.

اقرأ أيضا:

الصحة:31 إصابة و37 حالة تعافٍ من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية