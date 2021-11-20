انتظار بأحد المستشفيات يتسبب في وعكة لمريض.. و«الصحة» تتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تسبب طول انتظار مريض في أحد المستشفيات بمنطقة تبوك بمضاعفات صحية له.

جاء ذلك في بلاغ ورد إلى وزارة الصحة، قال مقدمه إن انتظاره للدخول على الطبيب المناوب في طوارئ أحد مستشفيات منطقة تبوك طال إلى أكثر من ساعة.

وأضاف، أن ذلك تسبب له في آلام شديدة بالظهر وظهور مشاكل أخرى بسبب طول الانتظار.

من جانبها طلبت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937 » بموقع تويتر من مقدم البلاغ تزويدها بجميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالواقعة، حيث دأبت الوزارة على التفاعل مع شكاوى المرضى كافة.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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