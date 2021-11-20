«الصحة» تعدد 3 مزايا لنظام الضمان الاجتماعي المطور

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يراعي أهمية الوقاية الصحية لأفراد الأسر المستحقة للضمان.

وقالت الوزارة – عبر تويتر – إن الإجراءات التي يوفرها النظام تشمل: «الفحص الطبي المطلوب إلزاميًا طوال فترة تلقي المعاش، إكمال تطعيمات الأطفال التابعين كشرط في الحصول على الضمان، ووجود عقوبات على الأسر التي لا تلتزم بالفحوصات المطلوبة أو التطعيمات.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقة، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

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