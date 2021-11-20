ضبط 4 مواطنين في الرياض أعدوا موقعًا لإيواء مخالفي أمن الحدود.. وهذه العقوبات تنتظرهم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، السبت، القبض على 4 مواطنين، أعدوا موقعًا في محافظة حوطة بني تميم لإيواء مخالفي أمن الحدود.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 4 مواطنين، أعدوا موقعًا في محافظة حوطة بني تميم لإيواء مخالفي أمن الحدود، مشيرًا إلى أنه ضبط بحوزتهم (9) أسلحة نارية متنوعة و (494) ذخيرة حية ومركبة ومبلغ مالي، كما تم ضبط (23) مخالفًا، (21) منهم من الجنسية اليمنية ومخالفين من الجنسية الإثيوبية.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.