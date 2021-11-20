مسؤول يحدد شروط وقيمة قرض العمل الحر

الرياض - محمد عبدالله - قال المدير التنفيذي للعمل الحر ببنك التنمية الاجتماعية، محمد العريني إن الموظف الحكومي يستطيع الحصول على قرض العمل الحر؛ لتحسين دخله الشهري لمن رواتبهم أقل من 20 ألف ريال شهريا.

وأضاف، العريني خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، أن منتج نفاذ منتج تمويلي موجه لمن يرغبون في العمل بمجال العمر الحر، ويتضمن مسارين أولهما مسار نقدي (تصل حدوده التمولية إلى 120 ألف ريال) والآخر مسار للسيارات (تصل حدوده التمويلية إلى 150 ألف ريال).

وتابع، أن ثقافة العمل الحر، هي ثقافة عمل جديدة ويحتاج من يبدأ بها إلى رأس مال، للقيام بالإنتاج او تسويق المنتجات؛ وتشمل الشروط للحصول على التمويل ما يلي:

أن يكون طالب قرض التمويل الحر سعودي الجنسية

أن يقل راتب طالب القرض (إذا كان موظفا) عن 20 ألف ريال

أن يكون لديه وثيقة العمل الحر

أن يكون عمره فوق 18 عاما

أن تسمح الملاءة المالية لطالب القرض بالحصول عليه (ألا يكون مديونا)

وكان بنك التنمية الاجتماعية حدد آلية احتساب برنامج الحوافز لعملاء العمل الحر، وذلك عبر برنامج مخصص لدعم الممارسين للعمل الحر المستفيدين من منتج «نفاد» ليكون حافزًا للعمل الحر ودافعًا للاستقرار المهني.

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني أن الحافز يكون مبلغًا ماديًا يودع في حساب العميل سنويًا، وسيكون الاشتراك والمتابعة والصرف، عبر منصة الحوافز التابعة لإدارة البرنامج.

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