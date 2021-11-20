قريبا.. خدمة حجز تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني

ربط استحقاق الضمان الاجتماعي بالحصول على التطعيمات والفحوص السنوية قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن حصول الأطفال التابعين للأسرة يعد شرطا لاستمرار صرف المعاش بحيث تلتزم بأخذ... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 15 ربيع الثاني 1443 هـ 15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 4 مواطنين أعدوا موقعا لإيواء مخالفي أمن الحدود صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (4) مواطنين، أعدوا موقعًا في محافظة حوطة بني تميم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الثاني 1443 هـ 15 ربيع الثاني 1443 هـ

السعودية تفعل نظام الضمان الاجتماعي المطور.. فكيف يعمل؟ تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 /... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الثاني 1443 هـ 15 ربيع الثاني 1443 هـ

الالتحاق بالدبلوم الصباحي لصناعي الحناكية تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية، غدا الأحد، استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 15 ربيع الثاني 1443 هـ 15 ربيع الثاني 1443 هـ

أمن الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين أعلن قوات أمن الحج والعمرة عن تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين، وذلك وفقا لقناة الإخبارية. وأضافت أنه ستتم إضافة أيقونة طواف... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 15 ربيع الثاني 1443 هـ 15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الثاني 1443 هـ 15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط سوري احتال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،... الدمام : دوت الخليج الدمام : دوت الخليج 14 ربيع الثاني 1443 هـ 14 ربيع الثاني 1443 هـ

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