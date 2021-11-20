ربط استحقاق الضمان الاجتماعي بالحصول على التطعيمات والفحوص السنوية

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن حصول الأطفال التابعين للأسرة يعد شرطا لاستمرار صرف المعاش بحيث تلتزم بأخذ التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال التابعين في أوقاتها حسب ما تصدره وزارة الصحة من تعليمات، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى على حماية صحة الطفل وتوافق أحكام نظام الضمان الاجتماعي مع الأنظمة ذات العلاقة، ومنها نظام حماية الطفل الصادر بالأمر الملكي رقم ( م/ 14) بتاريخ 3/2/1436 هـ.

كما وضع النظام شرط استمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بإلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشرة عاما بالمدرسة؛ حرصا على تطوير قدراتهم، واﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻦ اﻟتزام اﻷﺳﺮة ﺣﻀﻮرﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ. وﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط.

ويمكن الإطلاع على الأسئلة الشائعة عن النظام من خلال هذا الرابط.