ربط استحقاق الضمان الاجتماعي بالحصول على التطعيمات والفحوص السنوية

كما وضع النظام شرط استمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بإلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشرة عاما بالمدرسة؛ حرصا على تطوير قدراتهم، واﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻦ اﻟتزام اﻷﺳﺮة ﺣﻀﻮرﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ. وﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط.
ويمكن الإطلاع على الأسئلة الشائعة عن النظام من خلال هذا الرابط.
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