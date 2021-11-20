شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية