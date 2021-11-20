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إعطاء أكثر من 46.9 مليون جرعة لقاح كورونا.. وارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع  في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس ، حيث تم تسجيل 47 حالة، فيما تم أمس الجمعة تسجيل 44 حالة، بزيادة قدرها ثلاث حالات فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 46.9  مليون جرعة لقاح كوورنا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 37 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة،  خلال الـ24  ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46957430)  جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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